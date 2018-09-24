سعــر بــرنت يرتفــع الى 81 دولار عـقـب اجتــماع أوبك – خـارج أوبك بالجــزائـــر

ارتفع سعر خام مزيج برنت الاثنين الى مستوى لم يسجله منذ نوفمبر 2014، حيث قدر بـنحو 81 دولار للبرميلي عقب قرار اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشركائها من الدول المنتجة خارجها الاحد بالجزائر القاضي بعدم رفع الانتاج رغم ضغوطات الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وأشاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتحقيق توازن السوق البترولي ، مؤكدا إلتزام فيدرالية روسيا بقرارات اجتماع لجنة متابعة اتفاق خفض الانتاج ومواصلتها العمل على ضمان نجاح اتفاق الجزائر.

أما خالد الفالح رئيس لجنة متابعة اتفاق خفض الانتاج، فكشف عن إمكانية عقد قمة لأعضاء الاوبك من أجل إطلاق الميثاق الجديد للتعاون بين المنظمة وشركائها والذي سيتسم بالديمومة.

وارتفع صباح الاثنين سعر برنت بحر الشمال تسليم نوفمبر14ر2 دولار ليبلغ 94ر80 دولار. كرد فعل اولي لسوق النفط عقب نتائج اجتماع الدورة ال10 للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الانتاج النفطي لأعضاء الاوبك وشركائها .

وقرر المنتجون الذين يمثلون ازيد من نصف المعروض العالميي عدم رفع الانتاج رغم تغريدة عبر تويتر للرئيس ترامب الخميس المنصرم طلب دول الاوبك بخفض الاسعار.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أكد خلال الاجتماع، على تمسك الجزائر بحق البلدان المنتجة بسعر عادل للبترول.

وعرفت اسعار النفط الاشهر الاخيرة تحسنا خاصة بعد فرض عقوبات امريكية على ايران و اقصاء السوق من صادرات ثالث بلد منتج في المنظمة.

وعبر البيان الختامي للجنة الوزارية في اجتماع الجزائر "عن ارياحه للآفاق الحالية لسوق النفط خاصة مع تحقيق توازن حقيقي بين العرض و الطلب".

من جهته ارتفع سعر النفط الامريكي الخفيف تسليم نفس الشهر الى مستوى لم يسجله منذ شهرين ليقدر 39ر72 دولار.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج