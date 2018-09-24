مشروع توأمة مؤسساتية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لدعم و تطوير الإبتكار الصناعي

توج منتدى برنامج التوأمة المؤسساتية بين وزارة الصناعة والمناجم والاتحاد الأوروبي والخاص بدعم إستراتجية الابتكار الصناعي بجملة من التوصيات أهمها وضع إستراتجية للابتكار الصناعي في الجزائر.

ويوضح في هذا الصدد الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم خير الدين مجوبي"ان هذه التوأمة تهدف إلى وضع خطة ابتكار وهذا هم جدا للشركات الجزائرية إذ تتمكن في هذا الميدان من خلق تنافسية لأجل الدخول في السوق الأوروبية والإفريقية".

ومن جهته وصف حسين بن ضيف رئيس مشروع التوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي نتائج اللقاء بالجد مرضية وذلك بالنظر إلى كتابة الإستراتجية الجديدة للابتكار الصناعي وكذا نظام الإعلام الآلي الجديد.

وأوضح في هذا الخصوص"انه طيلة هذين السنتين للمشروع أقيمت لقاءات تدريبية للإطارات في مجال الصناعات والناجم وتبادل التجارب".

وتهدف إستراتجية الابتكار الصناعي في الجزائر ضمن تحقيق معمق سيعلن عن نتائجه مستقبلا إلى معرفة كيفية قياس درجة ابتكار المؤسسات الصناعية العمومية منها والخاصة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية