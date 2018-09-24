سوناطراك: نحو إطلاق أولى نشاطات التنقيب عن المحروقات في عرض البحر مطلع 2019

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور اليوم الاثنين بالجزائر أن أولى نشاطات التنقيب عن المحروقات في عرض البحر سيتم اطلاقها مع مطلع 2019 .

و قال ولد قدور في ندوة صحفية عقب عرض التقرير السنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حول افاق اسواق النفط العالمية سنشرع قريبا في اولى نشاطات الاستكشاف في عرض البحر, هذا أمر مهم جدا بالنسبة لسوناطراك ,و استنادا الى الدراسات الأولية فان معطيات وآفاق النجاح واضحة.

للتذكير,كان الرئيس المدير العام لسوناطراك قد أكد شهر مارس الماضي أن مشاريع استكشاف و استغلال المحروقات في عرض البحر ببجاية و وهران بلغت مرحلة تقييم المعطيات الجيوفيزيائية.

وأضاف حينها ايضا أن شركات بترولية كبرى من شركاء سوناطراك على غرار اناداركو الولايات المتحدة الامريكية و وتوتال فرنسا و ايني ايطاليا و و ستات ويل النرويج) ابدت اهتماما كبيرا لمرافقة سوناطراك لتطوير نشاطات التنقيب واستكشاف و استغلال المحروقات في عرض البحر بالجزائر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية