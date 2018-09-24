كرة القدم: استحداث جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم و اخرى لأحسن لاعب شاب

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الاثنين عن تقديم جائزة الكرة الذهبية إلى أفضل لاعبة في العالم كل عام أسوة بالجائزة التي تقدمها المجلة إلى أفضل لاعب في العالم سنويا اعتبارا من هذه السنة 2018

وأكدت المجلة أنها ستقدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم في استفتاء ستجريه بين مجموعة من الصحفيين المتخصصين في تغطية أحداث كرة القدم النسائية.

وتمنح المجلة جائزة الكرة الذهبية سنويا لأفضل لاعب في العالم منذ 1956 علما بأن هذه الجائزة اندمجت مع جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم منذ 2010 وحتى 2015 قبل أن تنفصل الجائزتان مجددا بداية من 2016 .

وإضافة لجائزتي الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة ي ستقدم المجلة أيضا جائزة لأفضل لاعب شاب (تحت 21 عاما) حيث ستطلق عليها اسم جائزة كوبا.

وأكدت المجلة أنها ستقدم جائزتها هذا العام في الثالث من ديسمبر المقبل. وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2017 لتكون المرة الخامسة التي يتوج فيها بالجائزة العريقة.

وأوضحت المجلة أن طريقة اختيار جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة ستكون قاصرة على آراء الصحفيين مثلما هو الحال في جائزة الرجال فيما سيشارك33 فائزا سابقا بجائزة الكرة الذهبية في الاستفتاء على جائزة أفضل لاعب شاب (تحت 21 عاما) لعام 2018 .

ومن بين المشاركين الـ 33 يبرز الفرنسيون ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان وجان بيير بابان والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا والهولندي ماركو فان باستن.

وتكشف المجلة عن القائمة النهائية للمرشحين لكل من الجزائز الثلاث في الثامن من أكتوبر المقبل.