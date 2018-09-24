تنصيب لجنة تحكيم الطبعة الـ4 للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية

تم الاحد بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية و المتكونة من سبعة اعضاء، حسبما افاد به بيان للمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والاشهار التي تمول هذه الجائزة الادبية.

واوضح المصدر ذاته ان اللجنة التي نصبت بمقر المؤسسة الراعية للجائزة من الجامعيين عائشة كسول (رئيسة) و حميد بوحبيب و الفنانة التشكيلية كريمة منديل و الصحفيين بوخالفة أمازيت و يوسف سايح و الروائي و الصحفي حميد عبد القادر الى جانب الشاعر عاشور فني.

و تعتبر الجائزة الممولة من المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار و المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية و التي تحمل اسم الكاتبة و المؤرخة و السينمائية الجزائرية آسيا جبار التي توفيت سنة 2015 مكافاة لأفضل الاعمال الادبية باللغات العربية و الامازيغية و الفرنسية.

واوضح ذات البيان انه سيتم الإعلان عن الفائزين بهذه الجائزة الادبية التي تبلغ قيمتها مليون (1) دينار لكل واحدة من اللغات الثلاث في "نهاية شهر ديسمبر".

و تم اسداء هذه الجائزة لأول مرة بمناسبة تنظيم الطبعة ال20 من الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (2015), و فاز بها في سنة 2017 مرزاق بقطاش عن روايته بالعربية "المطر يكتب سيرته" و مصطفى زعروري عن روايته "دواغي ايذاسيرام-إيو"(انه املي بالأمازيغية).

اما رواية "شارع الهاوية" التي صدرت بالفرنسية فقد سلمت بعد الوفاة لنور الدين سعدي الذي توفي قبل وقت قصير من تسليم الجائزة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج