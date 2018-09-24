الرابطة الأولى المحترفة: معاقبة شباب بلوزداد بمبارتين دون جمهور

سلطت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة، على شباب بلوزداد عقوبة مقابلتين دون جمهور بما فيها مقابلة واحدة غير نافذة "على خلفية رمي المقذوفات مع التسبب في إتلاف عتاد مدرجات ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو الذي جمع بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد (2-0) برسم الجولة السابعة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة.

كما ألزمت لجنة الانضباط فريق شباب بلوزداد بتعويض مسير الملعب تكاليف الأضرار داخل الملعب، ودفع غرامة مالية قدرها مائة ألف دج.

وأبقت اللجنة ملف المباراة التي جمعت أهلي برج بوعريريج و مولودية بجاية (1-1) مفتوحا مع دعوة رئيس الأهلي لجلسة استماع يوم 1 أكتوبر 2018 على الساعة 11سا.

ومن جهة أخرى، تم تسليط عقوبة نافذة على اللاعب مقراني محمد الصديق (دفاع تاجنانت) بالإيقاف مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار بعد طرده من المباراة التي لعبها فريقه ضد شبيبة الساورة (1-0) بسبب "سلوك غير رياضي ضد خصمه".

كما حرم لاعب شبيبة الساورة بوسماحة نبيل الذي طرد بسبب "سلوكه غير الرياضي ضد خصمه مع معارضة القرار"، من المشاركة في مبارتين دون جمهور نافذة وإنذار تم احتسابه كإنذار بسيط، كما أن اللاعب بوسماحة مطالب هو الآخر بدفع غرامة مالية تقدر بثلاثين ألف دينار.