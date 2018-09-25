الكرواتي لوكا مودريتش يفوز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لـ 2018

توج الكرواتي لوكا مودريتش هذا الاثنين بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما حصل المصري محمد صلاح على جائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد لأفضل هدف لعام 2018.

وتفوق مودريتش على منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو وصلاح، بعد موسم حافل حقق فيه العديد من الإنجازات.

وحقق مودريتش مؤخرا لقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا بعد منافسه مع رونالدو وصلاح أيضا، فضلا عن نيله جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ودوره المهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وأعلن الفيفا فوز الفرنسي ديدييه ديشامب بلقب أفضل مدرب في العالم.

أما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت إلى البلجيكي تيبو كورتوا.

وحصل الفرنسي رينالد بيدرو المدير الفني لفريق السيدات في ليون الفرنسي، على لقب أفضل مدرب في كرة القدم النسائية.

وذهبت جائزة أفضل جمهور لمشجعي منتخب بيرو، الذين تكبدوا عناء ماديا كبيرا وقطعوا مسافة طويلة لمتابعة المنتخب في مونديال روسيا 2018.