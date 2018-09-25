زرواطي للاذاعة : مخطط المناخ سيعرض أمام الحكومة في الأيام القادمة

25/09/2018 - 10:09

كشفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، هذا الثلاثاء،  أن الوزارة ستعرض مخطط المناخ الجديد أمام مجلس الحكومة في الأيام المقبلة،بمشاركة  خبراء في المناخ و 22 قطاع وزاري.

و أوضحت الوزيرة، في اتصال هاتفي للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا المخطط يتضمن سبل الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية لتفادي تسجيل الكوارث الطبيعية و أنه يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة و التنمية المستدامة.

كما أبرزت زرواطي،  أن هذا المخطط يهدف إلى إدراج 156 عمل موجه إلى عملية التكيف  للإنقاص من انبعاث  الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، و هو من بين المحاور لتحصين الجزائر من التغيرات المناخية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية  

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