زرواطي للاذاعة : مخطط المناخ سيعرض أمام الحكومة في الأيام القادمة

كشفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، هذا الثلاثاء، أن الوزارة ستعرض مخطط المناخ الجديد أمام مجلس الحكومة في الأيام المقبلة،بمشاركة خبراء في المناخ و 22 قطاع وزاري.

و أوضحت الوزيرة، في اتصال هاتفي للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا المخطط يتضمن سبل الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية لتفادي تسجيل الكوارث الطبيعية و أنه يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة و التنمية المستدامة.

كما أبرزت زرواطي، أن هذا المخطط يهدف إلى إدراج 156 عمل موجه إلى عملية التكيف للإنقاص من انبعاث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، و هو من بين المحاور لتحصين الجزائر من التغيرات المناخية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية