توفيق حسيني للإذاعة : 15 مليار دولار سنويا هو دعم الدولة للطاقة وسعر البرنت لن يبلغ ال100دولار

أكد المستشار في الانتقال الطاقوي و رئيس جمعية مهندسي الدولة خريجي المعهد الجزائري للبترول توفيق حسيني أن دعم الدولة للطاقة يقدر بـ 15 مليار دولار سنويا داعيا إلى أهمية مراجعة سياسة الدعم و توجيهها إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقها .

وشدد توفيق حسيني لدى نزوله هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى على ضرورة ترشيد الاستهلاك و الاعتماد على الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية الحرارية التي تمثل البديل في إنتاج الطاقة الكهربائية ضمانا لأمننا الطاقوي ،منوها بالامكانيات البشرية و الطبيعية لبلادنا والتي يجب استغلالها أحسن استغلال .

واستبعد ضيف الأولى بلوغ سعر برميل البرنت عتبة ال 100دولار وذلك لعدة اعتبارات على رأسها منافسة الولايات المتحدة الأمريكية التي لجأت إلى تخفيض سعر برميل البترول الواحد إلى 70 دولارا واستراتيجيتها الرامية للإستحواد على حصة إيران في بيع البترول وغزو السوق الآسيوية ، الأمر الذي يجعلنا كما يعتقد المتدخل نضيع جزءا من الحصص في السوق البترولية العالمية.

واعتبر المستشار في الانتقال الطاقوي أن الطاقة تعد من محركات النمو الاقتصادي ومن ذلك البترول الذي يتحكم في أسعاره قانون العرض و الطلب و التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشرعلى الاستهلاك الطاقوي وكذا مؤشر الضغط السياسي مشيرا إلى أن الوقود لوحده يمثل ما نسبته الـ 80 بالمائة من حجم البترول المستخرج.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / راضية زرارقة