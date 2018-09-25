وفاة 392 طفلا في حوادث المرور خلال الموسم الدراسي 2017-2018

توفي 392 طفلا تحت سن 14 سنة خلال الموسم الدراسي 2017-2018, حسب الحصيلة التي كشف عنها المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق, على هامش الحملة التوعوية التي أطلقها هذا الثلاثاء, لحماية الأطفال المتمدرسين من حوادث المرور.

وسجل المركز خلال الفترة الممتدة "من سبتمبر 2017 إلى يونيو 2018, وفاة 392 طفلا تحت سن 14 سنة وجرح 5189 آخرين", مع التأكيد على أن "أغلب الضحايا تم تسجيلهم في المسارات المؤدية من وإلى المدرسة".

وفي هذا الصدد, يسعى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق, من خلال الحملة التوعوية التي نظمها تحت شعار "فكروا في أولادكم.. خفضوا من سرعتكم", إلى "تعزيز حماية فئة الأطفال, سيما المتمدرسين منهم, من مخاطر حوادث المرور".

وسطر المركز, في هذا الإطار, "برنامجا متنوعا" يرتكز على عمل جواري ميداني تحسيسي حول هذه الحوادث وبث عدة فواصل توعوية حول حماية الأطفال المتمدرسين من مخاطرها عبر الإذاعات الموضوعاتية والمحلية, بالإضافة إلى بث ومضات تحسيسية عبر مختلف القنوات التلفزيونية وإرسال رسائل قصيرة للسائقين تحمل شعار الحملة, كما سيتم تعليق لافتات تحسيسية عبر المحاور الكبرى للطرق.