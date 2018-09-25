يوسفي يتوقع انخفاض أسعار السيارات المركبة بـ30 بالمائة

توقع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن تشهد أسعار السيارات المركبة في الجزائر انخفاضا بين 20 إلى 30 بالمائة في عام 2019 مبرزا تعهد المستثمرين في المجال باحترام دفتر الشروط المبرم مع الحكومة.

ويتضمن دفتر الشروط أن تكون أسعار السيارات المركبة في الجزائر أقل من نظيرتها المستوردة من الخارج.

وأضاف يوسفي على هامش زياته لولاية باتنة حيث عاين مناطق صناعية ببلديتي عين ياقوت والمعذر أن من بين الشروط الأخرى التي تعهد المستثمرون بتطبيقها هي الزيادة من نسبة الإدماج.

كما دعا الوزير الوحدات الإنتاجية بهذه المناطق إلى التسريع في وتيرة الإنتاج لزيادة اليد العاملة.