مناظـرات مثيرة بيــن 54 ثــانوية في برنـــامــج "بين الثانويات" الإذاعــي ( فيديو)

أسفرت قرعة لقاءات الطبعة الرابعة لبرنامج بين الثانويات بالقناة الإذاعية الأولى، التي أجريت، اليوم الثلاثاء، بمقر الإذاعة الوطنية، عن مناظرات مثيرة في الدور الأول الذي ستشارك فيه جميع المنتخبات على شكل مجموعة واحدة بحسب ما علم لدى المنظمين.

وأوضحت المشرفة على البرنامج بيداغوجيا آسيا عثمانية أنه تقرر إدخال تغيير على نظام المسابقة باعتماد مجموعة واحدة تضم 54 منتخبا يمثل 50 منها مديريات التربية بينما يمثل الأربعة الباقون الطابع الوطني ( 3 مدارس أشبال الأمة بسطيف ووهران والبليدة بالإضافة إلى ثانوية الرياضيات بالعاصمة)، وذلك بدلا من نظام المجموعات المعتمد في الطبعات السابقة.

وأشارت المتحدثة إلى أن لقاءات الدور الأول ستبث يومي الثلاثاء والخميس على أن تسفر عن تأهل 27 منتخب إلى الدور الثاني (ثمن النهائي) ومنه تتأهل ثماني منتخبات إلى الدور ربع النهائي، مضيفة أن الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو المرافقة البيداغوجية لتلاميذ الثانوي.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الأول يوم الثلاثاء المقبل 9 أكتوبر 2018.

وجاءت نتيجة القرعة للقاءات الدور الأول على النحو التالي:

منتخب ولاية النعامة – منتخب ولاية تيارت

منتخب ولاية عين الدفلى – منتخب ولاية غرداية

منتخب ولاية الجزائر شرق – منتخب ولاية عين تيموشنت

منتخب ولاية بجاية – منتخب ولاية عنابة

منتخب ولاية سوق أهراس – منتخب ولاية بشار

منتخب ولاية تندوف – منتخب ولاية تلمسان

منتخب ولاية سكيكدة – منتخب ولاية تيبازة

منتخب ولاية باتنة – منتخب ولاية تيسمسيلت

منتخب ولاية المدية – منتخب مدارس أشبال الأمة وهران

منتخب ولاية وهران – منتخب ولاية البيض

منتخب ولاية الوادي – منتخب ولاية خنشلة

منتخب ولاية سعيدة – منتخب ولاية بسكرة

منتخب ولاية الطارف – منتخب مدارس أشبال الأمة سطيف

منتخب ولاية الأغواط – منتخب ولاية إليزي

منتخب مدارس أشبال الأمة البليدة – منتخب ولاية تيزي وزو

منتخب ولاية الجلفة - منتخب ولاية ورقلة

منتخب ولاية تبسة – منتخب ولاية الجزائر وسط

منتخب ولاية برج بوعريريج – منتخب ولاية الجزائر غرب

منتخب ولاية أدرار – منتخب ولاية جيجل

منتخب ثانوية الرياضيات – منتخب ولاية البويرة

منتخب ولاية سطيف – منتخب ولاية بومرداس

منتخب ولاية ميلة – منتخب ولاية الشلف

منتخب ولاية أم البواقي – منتخب ولاية معسكر

منتخب ولاية تمنراست – منتخب ولاية قسنطينة

منتخب ولاية البليدة – منتخب ولاية مستغانم

منتخب ولاية سيدي بلعباس – منتخب ولاية المسيلة

منتخب ولاية النعامة – منتخب ولاية تيارات

منتخب ولاية غليزان – منتخب ولاية قالمة

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية