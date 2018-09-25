صالون السياحة العربية والعمرة بالجزائر لدعم وتكثيف السياحة بين الدول العربية

احتضنت الجزائر هذا الثلاثاء الطبعة العشرين للصالون الدولي للسياحة العربية والعمرة، بمشاركة أزيد من 95 عارض يمثلون مختلف الأجهزة منها الوكالات السياحية والمؤسسات الفندقية، ومن المنتظر أن يكون هذا المعرض منطلقا للترويج لموسم سياحي واعد بين الدول العربية.

وفي هذا الإطار قالت محافظة الصالون مونية جلال، بأن هذا اللقاء مهم لترقية السياحة بالجزائر فهو يجمع بين المؤسسات السياحية وشركات العمرة والإعاشة بالإضافة إلى الفنادق ومؤسسات النقل.

وأوضحت جلال بأن المناسبة فرصة لتعرف المؤسسات العربية الناشطة في مجال السياحة على الجزائر من خلال المؤسسات السياحية الجزائرية والاستفادة من عقود واتفاقيات من أجل تبادل سياحي بين الدول العربية متمنية تسهيلا أكثر في إجراءات الاستفادة من التأشيرة بين الدول العربية .