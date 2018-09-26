الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء هذا الأربعاء

يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم غد الاربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء يكرس لقانون المالية 2019 .

ويتضمن جدول أعمال هذا المجلس نقاط أخرى منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 .

ويذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية ، قد أكد مطلع شهر سبتمبر أن مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن اجراءات حول زيادة الرسوم و الضرائب و أن السياسة الاجتماعية لدعم الفئات الهشة ستتواصل.

ويتضمن مشروع تسوية الميزانية 2016 شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 و مدى التطبيق الفعلي للقروض نفس السنة و ذلك مقارنة بتوقعات قانون المالية 2016 .

وكان قانون المالية 2016 يتوقع نفقات شاملة تقدر ب7.984,1 مليار دج تتشكل من 4.807.3 مليار دج كنفقات للتسيير و 3.176.8 مليار دج نفقات خاصة بالتجهيز. أما المداخيل المالية فقد بلغت 4.953 مليار دج في سنة 2016 .

وقدر عجز الرصيد الشامل للخزينة في سنة 2016 بـ 2.452 مليار دج.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج