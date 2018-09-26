مساهل يتباحث بنيويورك مع المبعوث الأممي للصحراء الغربية وقائد بعثتة " مينوسما" في مالي

اجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل محادثات مع المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة للصحراء الغربية السيد هورست كوهلر حسب ما اعلنته وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها الثلاثاء.

واوضح البيان ان كوهلر اطلع خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش اشغال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للامم المتحدة مساهل على جهوده ومختلف نشاطاته لتسهيل استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو.

واشار وزير الشؤون الخارجية وفق البيان الى التزام الجزائر من اجل حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من الطرفين من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي مؤكدا ان هذا الحل لا يستطيع ان يكون سوى ثمرة مفاوضات مباشرة بدون شروط وبنية صافية بين طرفي النزاع ( المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو) .

وفي هذا الاطار جدد الوزير دعم الجزائر لمجهودات الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الشخصي .كما أجرى وزير الشؤون الخارجية ، مباحثات مع قائد بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي (ميونسما) محمت صلاح اناديف.

واوضح بيان وزارة الخارجية ان اللقاء الذي انعقد على هامش اشغال الدورة ال73 للجمعية العامة للامم المتحدة تطرق الى الوضع في مالي سيما التطورات الاخيرة لمسار السلام وتنفيذ اتفاق من اجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر.

وأطلع اناديف مساهل على اخر التطورات في مالي سواء على المستوى الامني او السياسي او على وجه الخصوص تنفيذ اتفاق السلام.

وأشاد اناديف بالتزام الجزائر المتواصل من اجل السلام والاستقرار في مالي وهذا بمرافقة الاطراف المالية على طريق الحوار والمصالحة لتسريع مسار السلام في هذا البلد.

من جهته اعرب السيد مساهل عن ارتياحه للمجهودات المشجعة في مالي مجددا اهمية مواصلة الاطراف المالية تطبيق اتفاق السلم والمصالحة.

كما جدد دعم الجزائر لجهود الامم المتحدة ووقوفها الى جانب الاطراف المالية في اطار رئاستها للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام وفق ما جاء في البيان .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج