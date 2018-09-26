أمطار فيضانية تشل حركة المرور وتغمر عدة أحياء بورقلة

شهدت مدينة ورقلة و ضواحيها، مساء أمس الثلاثاء، تهاطل أمطار غزيرة مما أدى إلى تسرب المياه إلى بعض المنازل و المرافق العمومية ما جعل وحدات الحماية المدنية تتدخل أكثر من 50 مرة وسط توقعات بأن تمس الأمطار ولايات مجاورة بدءا من هذا الأربعاء.

و أكد، مدير الحماية المدنية لولاية ورقلة العقيد بلقدور عز الدين، في اتصال هاتفي للقناة الأولى، أن الأمطار التي تهاطلت في ورقلة بلغت أكثر من 25 ملم حيث خلفت فيضانات و دخول المياه إلى أكثر من 40 منزلا و بعض المؤسسات العمومية و كذا احتراق بعض العدادات الكهربائية بالإضافة إلى تجمع المياه بكثرة في الطرقات، مؤكدا على عدم تسجيل أية خسائر بشرية.

و أضاف أنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى الولاية لتتبع عمليات تدخل الحماية المدنية و الوضعية الحالية للمدينة، حيث تم فتح جميع الطرقات و المؤسسات العمومية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية