جنوب افريقيا تدعو الأمم المتحدة الى "تأمين" حق الشعب الصحراوي في تقريرالمصير

دعا رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا بنيويورك الى ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير،مؤكدا على أنه من العاجل للمجتمع الدولي تكثيف الجهود لحل هذا النزاع الذي طال أمده".

وأكد الرئيس رامافوسا من منبر الأمم المتحدة أمس الثلاثاء بنيويورك خلال النقاش السنوي للجمعية العامة أنه "يتعين علينا تكثيف جهودنا لتأمين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الوطنية التامة".

وتطرق رئيس جنوب افريقيا لقضيتي فلسطين والصحراء الغربية وأكد أن الدول الأعضاء "يتعين عليها التحرك بصفة مستعجلة لحل هاذين النزاعين المستعصيان اللذان طال أمدهما".

وأضاف الرئيس رامافوسا الذي طالما أبدى بلده دعمه الثابت لقضية الصحراء الغربية أنه "في الوقت الذي نتحادث فيه (في هذه الجمعية) يموت شباب ومستقبلهم مدمر والتدابير التي يتعين علينا اتخاذها لوضع حد للنزاعات و الحرب تعد مستعجلة".

وفي مرافعة لصالح حل الأزمات المتبقية أشار رئيس دولة جنوب افريقيا الى انه لا يكفي توقيف الخسائر والمعاناة الانسانية التي يقاسيها ملايين الأشخاص ولكن التحرك كذلك "لمنع خسارة جيل آخر".

وتابع يقول "يجب علينا تقبل مسؤوليتنا المتقاسمة ومصلحتنا المشتركة في وضع حد للنزاعات واستخدام نتائج قمة مانديلا لتحريك الامم المتحدة كآلية فعالة للوساطة واحلال السلم واعادة الاعمار بعد النزاعات".

ولم يفوت الرئيس رامافوسا الفرصة للإعراب في خطابه عن امتنانه العميق للجمعية العامة لانتخاب بلده كعضو دائم في مجلس الأمن في الفترة 2019-2020.

ومن المؤكد أن جنوب افريقيا التي انتخبت عدة مرات كعضو في مجلس الامن ستضاعف جهودها خلال عهدتها لإحراز تقدم في القضية العادلة للشعب الصحراوي.