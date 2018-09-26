أولمبياد-2018 للشباب بالأرجنتين: الجزائر ممثلة بـ30 رياضيا في 11 اختصاص

تشارك الجزائر بـ30 رياضيا من بينهم 12 فتاة، في 11 اختصاصا، في الألعاب الأولمبية 2018 للشباب، المقررة ببوينوس آيريس الأرجنتينية (6-18 أكتوبر).

وستكون الجزائر حاضرة في الاختصاصات التالية: ألعاب القوى، جيدو، ملاكمة، شراع، مبارزة، بادمينتون، تجديف، سباحة، جمباز، مصارعة ورفع الأثقال، حسبما كشف عنه عبد الرحمان حماد، رئيس الوفد عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية و صاحب الميدالية الفضية للقفز العالي في أولمبياد سيدني سنة 2000.

وحسب ذات المسؤول، سيكون الوفد الجزائري، المتنقل إلى الأرجنتين، مكونا من 45 فردا، منهم 30 رياضيا، 13 مدربا، إضافة إلى رئيس الوفد ونائبه.

ويشد الوفد الجزائري الرحال إلى الأرجنتين يوم الثلاثاء 3 أكتوبر عبر رحلة عادية انطلاقا من مطار هواري بومدين مرورا بالعاصمة الايطالية روما قبل الوصول إلى بوينوس آيريس.

وسيتخلل هذه الألعاب "نشاطات ثقافية، حيث سيكون كل رياضي مشارك في هذا الحدث الدولي، مطالب بإجراء عمل ثقافي وبصفة إجبارية، وهو الشيء الجديد الذي سيطرأ على هذه الطبعة حسب تعليمات اللجنة الاولمبية الدولية"، حسبما أفاد به حماد.

وشاركت الجزائر في أولمبياد الشباب-2014، بمدينة نانجينغ الصينية، بوفد ضم 58 عضوا من بينهم 34 رياضيا (17 فتاة)، في 13 اختصاصا، علما أن حماد قاد البعثة الجزائرية إلى الصين.