نشرية خاصة : أمطار رعدية في ولايات الهضاب العليا و شمال الصحراء

حذرت مصالح الارصاد الجوية ، الأربعاء ، في نشرية خاصة من أمطار غزيرة تكون في بعض الاحيان مصحوبة برعود على مناطق الهضاب العليا الوسطى والغربية و في شمال الصحراء ابتداء من بعد ظهر اليوم الاربعاء على الساعة الثانية زوالا الى غاية الحادية عشر ليلا (23 سا) .

وتخص هذه النشرية ولايات المسيلة و الجلفة و الأغواط و البيض اين تتجاوز الأمطار محليا 25 ملم طيلة مدة النشرية.

ومن جهة أخرى افادت نفس النشرية ان نشاط رعدي مصحوب بأمطار غزيرة قد تصل الى 25 ملم محليا ستعرفها مناطق من الصحراء الوسطى و الشرقية ابتداء من بعد ظهر اليوم على الساعة الثالثة (15سا) الى غاية يوم الخميس على الساعة الثالثة صباحا (03 سا).

وتخص هذه النشرية ولايات اليزي و ورقلة و غرداية و شمال ولايتي تمنراست وأدرار .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج