وفاة 185 شخص غرقا خلال موسم اصطياف 2018

لقي 185 شخصا حتفهم غرقا, اغلبهم في أماكن غير مخصصة للسباحة على المستوى الوطني, خلال موسم اصطياف 2018 ,حسبما أفاد به هذا الأربعاء, مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد لعلاوي فؤاد.

وأوضح العقيد في ندوة صحفية مشتركة مع ممثلي قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني حول حصيلة موسم اصطياف 2018 أنه "من بين 185 حالة وفاة بسبب الغرق فان 160 حالة وفاة كان سببها عدم احترام الإجراءات الوقائية", مشيرا انه " تم تسجيل 38 حالة وفاة في الشواطئ المسموحة بالسباحة , منها 13 حالة خارج أوقات الحراسة" بالإضافة الى "50 حالة وفاة بالشواطئ الممنوعة و97 حالة أخرى على مستوى الوديان والسدود والبرك المائية".

وفي نفس الإطار سجلت ذات المصالح -حسب نفس المصدر -" 17 حادثا جراء استعمال الوسائل البحرية منها الدراجات البحرية أفضت إلى تسجيل 4 وفيات و13 جريحا " , وسجلت في نفس الإطار " 76095 تدخل على مستوى الشواطئ تم إنقاذ على إثرها 50424 شخص.

وفيما يخص حرائق الغابات ذكر نفس المسؤول انه تم تسجيل 939 حريق تسبب في إتلاف 2043 هكتار من الثورة النباتية والغابية , مشيرا إلى أن هذه الحرائق " سجلت تراجعا بنسبة تفوق 96 بالمائة مقارنة بسنة 2017 ".

وأشار إلى أن مصالح الحماية المدنية بصدد " إعداد الحصيلة النهائية " الخاصة ب"الخسائر" الناجمة عن الفيضانات الأخيرة , داعيا في هذا السياق " المواطنين إلى احترام قواعد السلامة البيئية على مستوى الوديان ومجاري المياه لتفادي كوارث خلال سقوط الإمطار".

ونوه ذات المسؤول بمستوى " التنسيق القائم " بين الحماية المدنية وجهازي الدرك والأمن الوطنين سواء تعلق الأمر " بالتدخلات او النشاطات التوعوية والتحسيسية ".