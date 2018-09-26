غنية إيداليا : تسليم 944 ألف منحة للتضامن و108 ألاف بطاقة شفاء للفئات المعوزة

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيداليا إن باب الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن وبطاقة الشفاء يبقى مفتوحا أمام الفئات المعوزة، مشيرة إلى أن الأخيرة استفادت من 944 ألف منحة جزافية.

و خلال جلسة تقييم سنوية لإطارات الوزارة، أضافت أنه تم تأمين أكثر من 108 آلاف شخص من الفئات المعوزة ممن كانوا غير مؤمنين اجتماعيا خلال الفترة بين 2001 و2018، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من بطاقة الشفاء والتكفل الصحي.

وحول هذه النقطة أوضحت الوزيرة أنه تم تسليم هؤلاء الأشخاص 4279 بطاقة شفاء في سنة 2017 و 1155 بطاقة في السداسي الأول للسنة الجارية.

من جهة كشفت الوزيرة عن توجه القطاع إلى إنشاء مراكز تتكفل بالأطفال ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن العملية تم الشروع فيها من خلال تحويل بعض المراكز- التي كانت مخصصة للتكفل بفئات أخرى التي لم تعد بحاجة لهذا التكفل- تتكفل بالأطفال ذوي الإعاقة.