منتدى المجلس العلمي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يعرض تكنولوجيات الابتكار المالي

أوصى المشاركون في المنتدى الرابع للمجلس العلمي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) حول الابتكار المالي المنعقد بفندق الأوراسي هذا الأربعاء بضرورة تأسيس فضاءات للتفكير من خلال استحداث خدمات مالية .

ويعتقد عبد الحكيم براح رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أن الهدف من هذا اللقاء هو إبراز آخرالابتكارات المالية عالميا للمؤسسات المالية بغية تزويدها بأفكار في مجال تطبيق التكنولوجيات الجديدة في تعاملاتها مع الزبائن .

هذا وتخلل المنتدى التوقيع على اتفاقية مع المدرسة العليا للتجارة لتكوين الطلبة في المهن الجديدة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجات هذه المؤسسات المالية في مجال التكنولوجيا .

المصدر : الاذاعة الجزائرية