افتتاح الدورة الـ 41 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية هذا الخميس

ينظم هذا الخميس بالعاصمة الحفل الرسمي لافتتاح الدورة الـ 41 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية حسبما علم الأربعاء لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

و أوضح ذات المصدر أن هذه الدورة الـ 41 التي ينظمها مناصفة الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمة الوحدة النقابية الافريقية و ستحتضنها الجزائر من 22 إلى 29 سبتمبر "ستكون على شرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أن "لائحة تقدير خاصة" ستقدم لرئيس الجمهورية.

و وفقا للبرنامج فان اليوم الأربعاء سيكرس "لليوم العالمي للتضامن". وقد سجل بالأمس تدخل لمحافظ السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي حول دور النقابات في ترقية السلم و الأمن. كما يتضمن البرنامج سلسلة من المحادثات حول العمل النقابي الدولي و التحديات الجديدة في مجال التضامن.

و من ضمن النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على تقرير نشاط الدورة السابقة للمجلس العام المنعقدة في 2017 بباماكو (مالي) بالإضافة إلى المخطط الاستراتيجي و التقرير المالي لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية.

و كان اجتماع باماكو قد عالج موضوع "تعزيز الحركة النقابية الافريقية من أجل مستقبل العمل و التنمية الشاملة المستدامة في افريقيا بفضلعمل لائق".