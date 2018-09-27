افتتاح الدورة الـ 41 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية هذا الخميس

27/09/2018 - 08:51

ينظم هذا الخميس بالعاصمة الحفل الرسمي لافتتاح الدورة الـ 41  للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية حسبما علم الأربعاء لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين. 

و أوضح ذات المصدر أن هذه الدورة الـ 41 التي ينظمها مناصفة الاتحاد العام  للعمال الجزائريين و منظمة الوحدة النقابية  الافريقية و ستحتضنها الجزائر من 22 إلى 29 سبتمبر "ستكون على شرف رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أن "لائحة تقدير خاصة" ستقدم لرئيس  الجمهورية.

و وفقا للبرنامج فان اليوم الأربعاء سيكرس "لليوم العالمي للتضامن". وقد سجل  بالأمس تدخل لمحافظ السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي حول دور  النقابات في ترقية السلم و الأمن. كما يتضمن البرنامج سلسلة من المحادثات حول  العمل النقابي الدولي و التحديات الجديدة في مجال التضامن.  

و من ضمن النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على تقرير نشاط  الدورة السابقة للمجلس العام المنعقدة في 2017 بباماكو (مالي) بالإضافة إلى  المخطط الاستراتيجي و التقرير المالي لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية. 

و كان اجتماع باماكو قد عالج موضوع "تعزيز الحركة النقابية الافريقية من أجل  مستقبل العمل و التنمية الشاملة المستدامة في افريقيا بفضلعمل لائق".

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الجزائر, اقتصاد

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