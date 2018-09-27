إصابة 8 فلسطينيين بينهم صحفيان برصاص قوات الاحتلال في نابلس

أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين هذا الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحفيان خلال اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلسي الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أدت إلى إصابة ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال .

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بعد دهم منزل ذويهما بالإضافة إلى دهم منازل أخرى وتفتيشها.

وتصدى شبان فلسطينيون من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة صباح اليوم لمجموعة من المستوطنين ومنعوها من ممارسة عربداتها وصلواتها التلمودية أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر "المجلس".

وقالت مصادر فلسطينية ي ان قوات الاحتلال انضمت الى جانب المستوطنين واندلعت مواجهات في المنطقة تخللها اطلاق قنابل صوتية حارقة وأخرى غازية سامة ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات مباشرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اذنا غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية واعتقلت مواطنا فلسطينيا ي وأجرت عمليات تخريب وتفتيش بمحيط منزله ومنازل ذويه وداهمت منزلا آخر في واد عزيز وعاثت فيه خرابا.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها على الطرق الرابطة بين مدينة الخليل والبلدات المحيطة ي ونصبت حواجز عسكرية على بعض المداخل وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في البطاقات الشخصية لراكبيها .