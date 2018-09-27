وزير السياحة للإذاعة :اطلاق ارضية رقمية للترويج للجزائر كوجهة سياحية

تطلق وزارة السياحة والصناعات التقليدية هذا الخميس -وتزامنا مع احياء اليوم العالمي للسياحة - ارضية رقمية خاصة بالترويج للوجهات السياحية الداخلية والخارجية للجزائر .

واوضح عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعات التقليدية في تسجيل للقناة الاذاية الاولى ان قطاعه يعمل اليوم على محورين الاول يتعلق بالجانب الترقوي للوجهة السياحية الداخلية والخارجية للجزائر وعلى الجانب المتعلق بالخدماتية المتوفرة في البلاد.

وقال بن مسعود بالنسبة للجانب الترقوية "هناك بوابة تعمل على الترويج السياحي والتي سنعطي اشارة انطلاقها اليوم رسميا ، وتعتبر بوابة جد متطورة ومتأقلمة مع التكنولوجيا الحديثة من اجل العمل على الترويج للمنتوج السياحي الجزائري والترويج للسياحة الخارجية والداخلية ، ثم بوابة اخرى متعلقة بالاستثمار وبوابة ثالثة متعلقة بوكالات السياحة والأسفار ونظام عام للمعلومات الذي سيكون المخزون المعلوماتي الاستراتيجي للوزارة ولكل القطاعات الاخرى".

و معلوم أن الجزائر تحيي اليوم وعلى غرار دول العالم اليوم العالمي للسياحة تحت شعار "السياحة والتحول الرقمي" ، و تحتضن الجزائر بالمناسبة الورشة الثانية لبرنامج المنظمة العالمية للسياحة لتدعيم القدرات الاحصائية لسنة 2018/2019 بمشاركة ممثلي 13 دولة افريقية وقد اختيرت الجزائر لاحتضان الحدث بالنظر الى القفزة النوعية التي سجلتها فيما يخص اعداد نظامها للاحصائيات السياحية .

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية