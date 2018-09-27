15 جريحا في انقلاب حافلة للنقل المدرسي بتيارت

أصيب 15 شخصا بجروح من بينهم 14 تلميذا جراء إنقلاب حافلة للنقل المدرسي هذا الخميس ببلدية وادي ليلي (ولاية تيارت) حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقع وقع الحادث بين بلدية وادي ليلي ومنطقة "دار الغفري" التابعة لذات الجماعة المحلية اثر انقلاب حافلة للنقل المدرسي كانت تقل أكثر من 30 تلميذا يدرسون في الطور المتوسط , وفقا لما أبرز نفس المصدر.

وقد تسبب الحادث في إصابة 14 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 سنة والذين تعرضوا الى جروح خفيفة فضلا عن اصابة سائق الحافلة, مثلما أشير إليه.

وقد تم نقل المصابين من طرف أعوان الحماية النمدنية الى العيادة المتعددة الخدمات لوادي ليلي.

كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.

المصدر:واج