تكريم رئيس الجمهورية في الدورة ال 41 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية

خصصت الدورة ال 41 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية هذا الخميس بالجزائر العاصمة لتكريم رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة نظير دعمه المتواصل للعمال في إفريقيا و دفاعه المتواصل عن قضايا السلم و الأمن في القارة السمراء .

وأكد عبدو اللاي ليلوماديالو ممثل منظمة الوحدة النقابية الإفريقية لدى منظمة العمل الدولية أن هذا التكريم يترجم دعم المنظمة لرئيس الجمهورية على مساره النضالي الإفريقي خدمة لكرامة وحرية الشعوب الإفريقية

كما أبرز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ممثل رئيس الجمهورية في الاجتماع دور العمال في الدفاع عن مصالح أوطانهم كقوة حية في مجتمعاتهم.

من جهته الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد قال إن السلم يتأتى من خلال تنسيق الرؤى في إفريقيا وتكثيف العمل النقابي المشترك مذكرا بدور رئيس الجمهورية الذي لطالما ناضل لصالح الدفاع عن كرامة الشعوب الافريقية في الأمم المتحدة .

المصدر : الاذاعة الجزائرية