الحكومة تعطي الضوء الأخضر للخواص والمستثمرين لاستغلال الأملاك الوقفية

بموجب المرسوم التنفذي الصادر في العدد ال25 من الجريدة الرسمية أعطت الحكومة الضوء الأخضر للخواص والمستثمرين لاستغلال الأملاك الوقفية.

وأوضح في هذا الصدد، محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، "أنه قام مباشرة بعد صدور المرسوم بتوقيع ثلاثة قرارات استثمار، وهم عيادة وقفية وبنك وفندق وقفي سيتبعه قبل نهاية شهر أكتوبر استثمار أراضي وقفية ذات أهمية بالغة في ولاية سيدي بلعباس.

واستغلال العقارات الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية ماعدا الأملاك الوقفية ذات الطابع الفلاحي ستكون له فائدة اقتصادية.

ويوضح في هذا الخصوص الأستاذ في الاقتصاد عبد الرحمن عية "ان عددا كبيرا من المنتجين يشتكون من انعدام العقار الصناعي بمختلف أشكاله لاستغلاله في إطار الاقتصاد لديه عائد مالي، وسيقومون بدفع مقابل للحكومة وبالتالي فهو دخل إضافي لخزينة الدولة".

ولقد سبقت هذا القرار عملية تنظيمية قادتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع مختلف الهيئات لجرد الأملاك الوقفية.

ويعكس استغلال الأملاك الوقفية إرادة الحكومة لدفع عجلة التنمية من جهة وتعزيز خزينة الأوقاف بأموال موجهة للتضامن مع الفئات الهشة من جهة أخرى.

المصدر: الإذاعة الجزائرية