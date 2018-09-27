انهيار 20 منزل بتمنطيط وتسجيل 85 عائلة متضررة جراء تساقط الأمطار بادرار

تسببت الأمطار التي تساقطت أمسية اليوم الخميس على مدينة أدرار وضواحيها في انهيار 20 منزل بالقصور العتيقة لبلدية تمنطيط وإحصاء 85 عائلة متضررة من هذه الوضعية الجويةي حسبما أكده عضو منتخب بهذه الجماعة المحلية في حصيلة أولية.

وقد شكلت مصالح البلدية خلية أزمة للتكفل بالمتضررين و اجلائهم من بيوتهم المنهارة من خلال الاستعانة بقاعات بالمؤسسات التربوية لإيوائهم بها في حين تواصل عملية جرد الخسائر و إحصاء المتضررين بالتعاون مع اعوان الحماية المدنية مثلما أضاف عضو المجلس البلدي عمراوي عبد الحليم.

وتشهد مدينة أدرار و ضواحيها سقوط زخات مطرية متقطعة منذ نهار اليوم الخميس مما تسبب في تجمع المياه في عدة نقاط من الطرق و الشوارع و تضرر عدد من المباني الطوبية المبنية بالطين حسبما لوحظ.