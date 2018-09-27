فريق صحفي صيني بالجزائر لإنجاز فيلم وثائقي عن المقومات السياحية الوطنية

سيحل وفد صيني متكون من 10 صحفيين بالجزائر غدا الجمعة من أجل إنتاج فيلم وثائقي عن المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر من أجل الترويج لهذه الوجهة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وأوضح المصدر أنه في إطار تعزيز الترويج للمقصد السياحي الجزائري، تنظم وزارة السياحة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية وسفارة الجزائر بجمهورية الصين الشعبية رحلة استكشافية لفريق صحفي صيني تابع لشركة " بكين ميك وو كولتور اكسشانج ديفلوبمنت" المختصة في تعزيز التبادلات الثقافية والسياحية بين الصين ودول أخرى.

وسيمكث الوفد الصيني بالجزائر الى غاية 18 أكتوبر المقبل من أجل إنتاج فيلم وثائقي عن المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر حيث سيشمل التصوير ولايات الجزائر، تيبازة، مستغانم، تلمسان، وهران، غرداية، الوادي، بسكرة، المسيلة، بوسعادة، سطيف، عنابة، قسنطينة، باتنة، تمنراست، ايليزي وجانت.

وتهدف هذه المبادرة الى تسويق وترقية الوجهة السياحية للجزائر بالخارج وبالصين خاصة في ظل علاقات التعاون الجيدة بين البلدين والتي تتمحور في اتفاقية تسهيل تنقل أفواج السياح الصينيين الى الجزائر وتسهيل منح التأشيرات لهم هذا بالإضافة الى مذكرة التفاهم للتعاون الثنائي المعروف ببناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البحري للقرن الـ21، يضيف البيان.