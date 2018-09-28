الإذاعة الجزائرية تحي هذا السبت الذكرى الـ 13 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية

بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تنظم الإذاعة الجزائرية، بدار الثقافة الامير عبد القادر، بولاية عين الدفلى، هذا السبت ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إحتفائية خاصة بهذه المناسبة.

وتنظم هذه التظاهرة برعاية وزير الاتصال السيد جمال كعوان و والي ولاية عين الدفلى السيد عزيز بن يوسف.

وتتضمن هذه الاحتفائية ندوة حول موضوع من السلم والمصالحة الى الوثبة التنموية الشاملة يشارك فيها عدة أساتذة و باحثين .

كما تتضمن التظاهرة معرضا يبرز أهم الانجازات المسجلة في مختلف القطاعات بولاية عين الدفلى و كذا مساهمة الإذاعة الجزائرية في ترقية قيم السلم و المصالحة الوطنية و مرافقتها لمسيرة التنمية الوطنية.