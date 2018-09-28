حوادث المرور : وفاة اكثر من 2270 شخص خلال 8 أشهر الاولى من 2018

لقي 2273 شخص حتفهم في حوادث المرور على المستوى الوطني وذلك خلال ال8 أشهر الاولى من السنة الجارية، حسب حصيلة للمركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق الذي يسجل انخفاضا في عدد القتلى والجرحى مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وسجلت الحصيلة 15943 حادث مرور خلال هذه الفترة لقي فيها 2273 شخصا حتفهم واصيب 22775 آخرون بجروح، حيث سجل انخفاضا في عدد القتلى ب 69 .9 بالمائة وفي عدد الجرحى ب 43. 10بالمائة وكذا في عدد الحوادث بنسبة 02. 8 بالمائة.

يذكر ان حوادث المرور خلال نفس الفترة من السنة الماضية أودت بحياة 2517 شخص، في أزيد من 17 ألف حادث مرور تم إحصاؤه على المستوى الوطني وجرح 25.426 آخرين.

وكان المركز قد أكد أن الفئة العمرية بين 18و29 سنة متورطة بنسبة كبيرة في حوادث الطرقات وبينت احصائياته أن حاملي رخصة السياقة الجدد (أقل من خمس سنوات) يمثلون نصف المتسببين في حوادث المرور.

المصدر : واج