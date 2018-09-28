الجولة الثامنة: النصرية تنفرد بالوصافة خلف الشبيبة المتصدرة

انفرد فريق نصر حسين داي مؤقتا بمركز الوصافة في جدول الترتيب إثر عودته بنقطة من مواجهته لجمعية عين مليلة (1-1) هذا الجمعة،على بعد خمس نقاط من المتصدر شبيبة القبائل الذي عاد بفوز ثمين أمس الخميس من ميدان وفاق سطيف (1-0)، ضمن الجزء الأول من مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ليومي الخميس والجمعة، والتي تتواصل غدا السبت وتختتم يوم 15 أكتوبر القادم.

انفرد نصر حسين داي بالمركز الثاني، إثر تعادله أمام جمعية عين مليلة بملعب باتنة (1-1)، أشبال المدرب لخضر عجالي كانوا سباقين للتهديف في الدقيقة (18) عبر رونال كانغو (د 18)، ليهدر بن شعيرة فرصة تعميق الفارق من ضربة جزاء (د 27)،إثر تصدي حارس النصرية مرباح لتسديدته. وهو ما سمح لأشبال بلال دزيري من تعديل الكفة عبر المهاجم المخضرم أحمد قاسمي (د 42) من ضربة مقصية جميلة.

وبهذا ترتقي النصرية بصفة مؤقتة إلى مركز الوصافة بمفردها (13 ن)، بينما تتمركز الجمعية في المرتبة السادسة (10 ن).

كما افترق أولمبي المدية وضيفه دفاع تاجنانت على نتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، حيث افتتح أصحاب الأرض بوابة التهديف عند الدقيقة (39)، بواسطة مطراني، قبل أن يعدل بن ساحة، لتاجنانت قبل فترة الراحة (د 45+2). ويتقاسم الفريقان الصف الثامن (8 ن) مؤقتا، رفقة المولديتين العاصمية والوهرانية.

كما عززت شبيبة القبائل مركزها في الطليعة، بفوزها على مضيفها وفاق سطيف بنتيجة (1-0)، مساء اليوم الخميس بملعب 8 ماي 45 بسطيف في مباراة مقدمة عن الجولة الثامنة، بواسطة هدف بن يوسف (د 76).

وبفضل هذا الفوز تحافظ الشبيبة على الصدارة ب18 نقطة، في حين يبقى الوفاق في الصف الخامس ب11 نقطة منقوصا من مقابلة.

النتائج الجزئية والترتيب:

-- الخميس 27 سبتمبر :

وفاق سطيف - شبيبة القبائل 0 - 1

-- الجمعة 28 سبتمبر:

أولمبي المدية - دفاع تاجنانت 1 - 1

جمعية عين مليلة - نصر حسين داي 1 - 1

-- السبت 29 سبتمبر:

-- الجزائر (م.20 اوت 1955): شباب بلوزداد - مولودية وهران 00ر16سا دون جمهور

-- بجاية (م.الوحدة المغاربية) : مولوية بجاية - شبيبة الساورة 45ر17سا

-- بولوغين (م.عمر حمادي) : نادي بارادو - اتحاد الجزائر 45ر17سا

-- سيدي بلعباس(م 24 فيفري 1956): اتحاد بلعباس - أهلي برج بوعريريج 45ر17سا

-- الخميس 4 اكتوبر :

-- الجزائر (ملعب 5 جويلية): مولودية الجزائر - شباب قسنطينة 00ر19سا

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة القبائل 18 8

2. نصر حسين داي 13 8

3. اتحاد الجزائر 12 5

--. شباب قسنطينة 12 7

5. وفاق سطيف 11 7

6. جمعية عين مليلة 10 8

7. مولودية بجاية 9 6

--. نادي بارادو 9 7

9 . مولودية الجزائر 8 7

--. مولودية وهران 8 7

--. أولمبي المدية 8 7

--. دفاع تاجنانت 8 8

13. شبيبة الساورة 7 7

--. أ. برج بوعريريج 7 7

15. اتحاد بلعباس 4 6

16. شباب بلوزداد 2 7



ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) وخصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر: الاذاعة الجزائرية / واج