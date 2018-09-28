الكأس العربية للأندية: مولودية الجزائر- الرفاع البحريني (0-0):المولودية تتأهل إلى ثمن النهائي

تأهل فريق مولودية الجزائر إلى الدور ثمن النهائي من الكأس العربية للأندية البطلة لكرة القدم، عقب تعادله مع ضيفه الرفاع البحريني (0-0)، لحساب إياب الدور الـ 16 من المنافسة، سهرة هذا الجمعة، بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر).

وتأهل "العميد" بفضل انتصاره في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1)، الذي جرى في التاسع أغسطس المنصرم بالمنامة (البحرين).

وبالتالي التحقت مولودية الجزائر، بكل من وفاق سطيف واتحاد الجزائر في الدور ثمن النهائي من الكأس العربية للأندية، وهم الأندية الجزائرية المشاركة في هذه الطبعة الجديدة من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ويتحصل المتوج بهذا اللقب العربي على مبلغ 6 مليون دولار, من طرف منظم المنافسة، الاتحاد العربي لكرة القدم.

المصدر: الاذاعة الجزائرية / واج

