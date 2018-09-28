كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين: الجزائر تنظم نسخة 2022

منحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم"الكاف"الجزائر،شرف تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لسنة 2022،حسبما كشفت عنه ها الجمعة الهيئة الكروية الإفريقية.

واتخذ قرار منح الجزائر احتضان هذه المنافسة، من طرف اللجنة التنفيذية لهيئة"الكاف"، المجتمعة يومي الخميس والجمعة بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، قد أعلنت في الثالث من شهر ماي الفارط، عن ترشح الجزائر لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2022،وذلك بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة، على طلب"الفاف"لتنظيم ثاني أكبر حدث كروي في القارة السمراء.

وكما تقرر أن تجري هذه البطولة في نسخة سنة 2020 بإثيوبيا،مع الإشارة إلى أن طبعة 2018 احتضنتها المغرب وتوجت بلقبها.

كما منحت "الكاف" تنظيم منافسات الفئات الشبانية للسنوات الأربع المقبلة، فضلا عن إعلان تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعات لسنة 2020 وكذا كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة لسنة 2021، في حين تحصلت موريطانيا على شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا دون 20 عاما لسنة 2021.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / واج

