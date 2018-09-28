أولمبي الشلف يحافظ على صدارته رغـم التعثـر

حافظ أولمبي الشلف على كرسي الصدارة رغم تعادله مع شبيبة بجاية (1-1)، داخل الديار، كما ضيع وداد تلمسان فرصة اللحاق به، عندمنا اكتفى هو كذلك بالتعادل فوق ميدانه مع سريع غليزان (0-0)، صمن داربي الغرب، لحساب مباريات يوم الجمعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم،التي تختتم غدا السبت.

تعثر المتصدر أولمبي الشلف بميدانه أمام شبيبة بجاية (1-1)، حيث سجل الزوار منذ الدقيقة (42) عبر باهي، وحافظوا على تقدمهم في النتيجة إلى غاية الدقيقة (85) ، حينما تمكن قدور شريف من تعديل الكفة لـ"الشلفاوة"وانقاذهم من الهزيمة، وبهذا يبقى الأولمبي في الطليعة (18ن) بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه وداد تلمسان، بينما تبقى الشبيبة في المركز الـ 12 (8ن).

وضيع وداد تلمسان فرصة اللحاق بالمتصدر، عندما إكتفى هو كذلك بالتعادل أمام ضيفه سريع غليزان (0-0)، في داربي الغرب الجزائري، ليبقى أشبال فؤاد بوعلي في مركز الوصافة (15ن)، في حين يتواجد السريع في المركز العاشر (9 ن).

من جانبه، حقق الصاعد الجديد، نجم مقرة، أحسن عملية بانتصاره خارج الديار على اتحاد البليدة الجريح (2-0)، وسجل للزوار كل من بوخاري (د 50) وبولعنصر (د 89)، وبالتالي يرتقي النجم إلى الصف السابع (11ن)، بالمقابل تتواصل معاناة أبناء"مدينة الورود"في المركز ما قبل الأخير (4ن)، كما تفوقت جمعية وهران على حساب مولودية العلمة (2-1)، بفضل ثنائية بن طيبة (د 32)، برملة (د 53)، في حين قلص كفي (د 90+3) لتشكيلة "العلمية"، وعلى ضوء هذه النتيجة صعدت الجمعية إلى المركز الثامن (10ن)، أما المولودية فتبقى في المركز الرابع (12 ن).

وأحرز اتحاد عنابة فوزه الثالث لهذا الموسم عندما أطاح بضيفه ترجي مستغانم (1-0)، في مواجهة الصاعدان الجدد. وسجل زياني (د 35) الهدف الوحيد في اللقاء لفائدة أبناء"بونة"، الذين صعدوا إلى الصف الرابع (12ن)، خلف الترجي المتواجد في الصف الثالث (13ن).

وتختتم هذه الجولة الثامنة غدا السبت بإجراء ثلاث مباريات: رائد القبة -اتحاد الحراش (00ر16 سا)، أمل بوسعادة - شبيبة سكيكدة (00ر16سا) واتحاد بسكرة - مولودية سعيدة (00ر18 سا).

النتائج الجزئية والترتيب:

الجمعة 28 سبتمبر:

اتحاد البليدة - نجم مقرة 0 - 2

جمعية وهران - مولودية العلمة 2 - 1

اتحاد عنابة - ترجي مستغانم 1 - 0

أولمبي الشلف - شبيبة بجاية 1 - 1

وداد تلمسان - سريع غليزان 0 - 0

السبت 29 سبتمبر:

رائد القبة - اتحاد الحراش (00ر16 سا)

أمل بوسعادة - شبيبة سكيكدة (00ر16 سا)

اتحاد بسكرة - مولودية سعيدة (00ر18 سا)

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 18 8

2. وداد تلمسان 15 8

3. ترجي مستغانم 13 8

4. اتحاد بسكرة 12 7

--. مولودية العلمة 12 8

--. اتحاد عنابة 12 8

7. نجم مقرة 11 8

8. مولودية سعيدة 10 7

--. جمعية وهران 10 8

10. أمل بوسعادة 9 7

--. سريع غليزان 9 8

12. شبيبة سكيكدة 8 7

--. شبيبة بجاية 8 8

14. رائد القبة 4 7

--. اتحاد البليدة 4 8

16. اتحاد الحراش 3 7.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج