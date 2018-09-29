هــذه ثــمــار استــجابة الجـــزائريين لصــرخة الرئيــس بوتـفليــقة قــبل 13 سنــة

" جيتكم بوجاه ربي...جيتكم بوجاه الشهداء..جيتكم بوجاه المجاهدين والمجاهدات..جيتكم بوجاه الأرامل ..جيتكم بوجاه اليتامى..جيتكم بوجاه الأطفال المذبوحين ..جيتكم بوجاه البراءة..جيتكم باسم الجزائر ..جيتكم بوجاه الخيرين في هذه البلاد.. جيت نعرض عليكم تسامحوا ..جيت نعرض عليكم تسامحوا..." ....هي صرخة الرئيس بوتفليقة العميقة التي لباها الشعب الجزائري منذ 13 سنة مضت لوقف نزيف الدماء وإيذانا بدخول مرحلة من السلم والطمأنينة واستقرار مكّن من النهوض بتنمية شاملة في جميع القطاعات...

تمر 13 سنة على استفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ، لتطوي الجزائر عشرية سوداء وحقبة المأساة الوطنية التي أتت على الأخضر واليابس ، قبل أن يتعهد الرئيس بوتفليقة بإنهاء سنوات الجمر وتجفيف دموع الجزائريين وهو ما تحقق على أرض الواقع بفضل الغيورين على البلد وسؤددها.

الرئيس بوتفليقة : إن الجزائر استعادت عافيتها بفضل الوئام المدني (1999)، والمصالحة الوطنية (2006)، وقد جعلنا من هذه النعمة انطلاقة لورشة إعادة البناء الوطني... ورشة وضعناها في سياق بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (ثورة الاستقلال) وأهدافه المنحصرة في بناء دولة ديمقراطية، ذات بعد اجتماعي، وذلك في إطار المبادئ الإسلامية... دولة طابعها عزة وكرامة جميع الجزائريين والجزائريات.

جزائر السلم والمصالحة أغدقت على شعبها بالعديد من الانجازات والخدمات في جميع المجالات دون استثناء، وسمحت الطفرة التي شهدتها السوق النفطية في إطلاق العديد من المشاريع الضخمة وورشات عملاقة ومباشرة إصلاحات جذرية لتأمين رفاهية المواطنين، والتخلص من المديونية الخارجية وتبعاتها الاقتصادية والسياسية.

أكثر من 6ر3 مليون وحدة ما بين 1999 الى غاية مارس 2018

ففي مجال السكن الذي يبقى الانشغال الأهم للسواد الأعظم من الجزائريين استطاعت الجزائر بناء أكثر 3.5 مليون وحدة سكنية خلال العشريتين الماضيتين فضلا عن إطلاق العديد من المشاريع والصيغ السكنية على غرار برنامج عدل1 و2 وصيغة السكن التساهمي والترقوي العمومي أو سكنات أل بي بي والسكنات الريفية، وعمليات ترحيل واسعة انتشلت آلاف العائلات الجزائرية من مساكن هشة وفوضوية إلى جدران تضمن عيشا كريما بعد سنوات من الغبن .

ووتوزع السكنات المنجزة على 1.176.000 سكن عمومي ايجاري (30 بالمائة) و 1.583.000 سكن ريفي ( 38 بالمائة) و 456.000 سكن اجتماعي تساهمي و ترقوي مدعم بنسبة 11 بالمائة و 156.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ( 6 بالمائة) و46 الف سكن إلزامي (وظيفي) ( 1 بالمائة) و 138 الف سكن ترقوي حر ( 3 بالمائة) و 448 الف سكن من نوع البناء الذاتي ( 11 بالمائة).

11 مليون جزائري يتوجهون كل صباح إلى قضاء مآربهم

جزائر السلم والمصالحة تحصي أكثر من 11 مليون جزائري يتوجهون صباح كل يوم لقضاء مآربهم منهم 8 ملايين تلميذ ، يتنقلون عبر أحدث وسائل النقل من الترامواي في عدد من الولايات والقطارات التي تمتد على 4300 كيلومتر وتعتزم الدولة توسيعها إلى 6300 كلم والميترو وعبر شبكة طرقات تمتد على مئات الآلاف من الكيلومترات، باستثمارات فاقت الـ 153 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، زيادة على النقل البحري وتعزيزه بمنشأة مينائية ضخمة على حوض المتوسط بتيبازة في غضون الخماسي المقبل بتكلفة تناهز الـ 3.3 مليار دولار.

مئات الآلاف من المتخرجين من الجامعات ومعاهد التكوين سنويا ..وصيغ تشغيل متعددة

وتحصي جزائر الاستقرار والمصالحة من الاستقلال مئات الألاف من المتخرجين من الجامعات المنتشرة في جميع ولايات الوطن والمتوقع أن تستقبل 2 مليون طالب خلال 2019، ومن معاهد التكوين التي تضاعف فيها عدد المتخرجين إلى 280 ألف خلال العقدين الماضيين واستوعبت بشكل كبير ظاهرة التسرب المدرسي، لتقدم يدا عاملة مؤهلة للشغل بصيغ متعددة أتاحتها الدولة بدءا من الوكالة الوطنية للتشغيل و أجهزة دعم الشباب لخلق مؤسسات مصغرة في إطار القرض المضغر أو لونساج أو صندوق التأمين على البطالة ما سمح بخلق أكثر من 500 ألف مؤسسة مصغرة ومتوسطة وتوفير 2.5 ملييون منصب شغل بين 2010 و2017 .

جيش وطني محترف يحارب الارهاب ويرسخ الأمن والاستقرار

ويؤّمن جزائر السلم والمصالحة رجال آثروا المرابطة على الحدود وتقفي آثار الارهابيين والجريمة المنظمة تحت لواء جيش عقد العزم على التحرير قبل 64 سنة وعاهد على الحفاظ على الجمهورية والوحدة الوطنية في ظل أجواء دولية مشحونة بالتوترات والنزاعات مدعوما بدبلوماسية محنكة وفعالة أثبتت سداد مواقف الجزائر إقليميا ودوليا لاسيما في حل الأزمات سياسيا ورفض التدخل العسكري وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ورغم محاولات جر جيشها إلى مستنقعات وبؤر التوتر تارة والضغط بالتقارير الدولية المغلوطة تارات أخرى إلا أن الجزائر ظلت صامدة بجيشها الذي استطاع خلال السداسي الأول من العام الجاري فقط تحييد 117 إرهابيا وأوقف 366 تاجر مخدرات و ضبط 701 كلغ من الكوكايين و أكثر من 140 قنطار من الكيف المعالج و 268592 قرص مهلوس في رسالة مفادها أن المؤسسة العسكرية في خدمة الوطن وتأمين شعبه داخل حدوده لا خارجها.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية