تراجع العجز التجاري للجزائر بقرابة 75 بالمائة خلال الـ8 اشهر الاولى من 2018

29/09/2018 - 12:49

بلغ العجز التجاري للجزائر 2,052 مليار دولار خلال الثمانية اشهر الاولى من 2018 مقابل عجز قدره  190ر8 مليار دولار خلال  الفترة نفسها من سنة 2017 ، ما يمثل انخفاضا  بنسبة 9ر74 بالمائة، حسبما علم، السبت، من الجمارك.

وارتفعت  الصادرات  الى 342ر28مليار دولار خلال الفترة الممتدة من جانفي الى  نهاية اوت 2018 مقابل  952ر22مليار دولارا خلال الفترة نفسها من سنة 2017 ، بزيادة  قدرها 39ر5مليار، بنسبة (+48ر23%)، حسب المركز الوطني للإرسال و نظام  المعلومات التابع للجمارك .

وانخفضت الواردات بشكل طفيف إلى  394ر30مليار دولار مقابل  142ر31مليار دولار  في الفترة نفسها من العام الماضيي  بانخفاض قدره  748 مليون دولار  (-40ر2بالمائة ).

وغطت الصادرات 93 بالمئة  من الواردات  خلال الثمانية اشهر الاولى من سنة  2018  مقابل 74 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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