كشف مخبأ للأسلحة و الذخيرة بعين قزام

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بعين قزام، مخبأ للأسلحة يحتوى على مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما افاده السبت ،بيان لوزارة الـدفاع الوطني.

واوضح ذات البيان انه " في إطار تأمين الحدود و مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بعين قزام /ن.ع.6، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 28 سبتمبر 2018، مخبأ (01) للأسلحة يحتوى على مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشينكوف و كمية من الذخيرة".

و من جهة اخرى " وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالبيض/ن.ع.2، (03) مهربين وحجزت مركبتين (02) رباعية الدفع (39) كيلوغرام من الكيف المعالج و (1156) وحدة من مختلف المشروبات، فيما أوقفت مفارز مشتركة أخرى بكل من الأغواط ي بسكرة /ن.ع.4 و تمنراست /ن .ع 6 أربعة (04) اشخاص وضبطت بندقيتي (02) صيد (3500) علبة سجائر و حجز اربعة (04) آلات لطحن الحجارة"

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج