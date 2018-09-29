رئـيس الجمهـوريـة يجـري حـركة في سلك الأمناء العامـين للـولايات

أجرى رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الأمناء العامين للولايات، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية .
وذكر المصدر أن هذه الحركة تأتي تبعا للحركة في سلك الولاة.
وبهذا تم تعيين كأمناء عامين للولايات كل من:
1-سليمان دابو ، أمينا عاما لولاية بجاية
2-كمال الدين كربوش ، أمينا عاما لولاية البليدة
3- رشيد بن خزناجي ، أمينا عاما لولاية تمنراست
4- عيسى عروة ، أمينا عاما لولاية تلمسان
5- بدر الدين أوراو ، أمينا عاما لولاية تيارت
6- محمد عبدو زاوي أمينا عاما لولاية سعيدة
7- الغالي عبد القادر بلحزاجي أمينا عاما لولاية عنابة
8- سعيد أخروف أمينا عاما لولاية قسنطينة
9- العمري بوحيط ، أمينا عاما لولاية مستغانم
10 - عبد الكريم بطيوي أمينا عاما لولاية المسلية
11 - عبد الوهاب مولاي أمينا عاما لولاية البيض
12- فضيل ضويفي أمينا عاما لولاية اليزي
13 - محفوظ بن فليس أمينا عاما لولاية الطارف
14-ايدير مدباب أمينا عاما لولاية الوادي
15- رشيد بوقارة أمينا عاما لولاية خنشلة
16 -معمر مرين أمينا عاما لولاية عبين تيموشنت
17 أبوب بكر بوريش أمينا عاما لولاية غليزان .
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج