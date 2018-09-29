رئـيس الجمهـوريـة يجـري حـركة في سلك الأمناء العامـين للـولايات

29/09/2018 - 16:00

أجرى رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الأمناء العامين للولايات، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية .   

وذكر المصدر أن هذه الحركة تأتي تبعا للحركة في سلك الولاة.      

وبهذا تم تعيين كأمناء عامين للولايات كل من:

1-سليمان دابو ، أمينا عاما لولاية بجاية 

2-كمال الدين كربوش ، أمينا عاما لولاية البليدة 

3- رشيد بن خزناجي ، أمينا عاما لولاية تمنراست 

4- عيسى عروة ، أمينا عاما لولاية تلمسان 

5- بدر الدين أوراو ، أمينا عاما لولاية تيارت 

6- محمد عبدو زاوي أمينا عاما لولاية سعيدة 

7- الغالي عبد القادر بلحزاجي أمينا عاما لولاية عنابة 

8- سعيد أخروف أمينا عاما لولاية قسنطينة

9- العمري بوحيط ، أمينا عاما لولاية مستغانم 

10 - عبد الكريم بطيوي أمينا عاما لولاية المسلية

11 - عبد الوهاب مولاي أمينا عاما لولاية البيض 

12- فضيل ضويفي أمينا عاما لولاية اليزي 

13 - محفوظ بن فليس أمينا عاما لولاية الطارف 

14-ايدير مدباب أمينا عاما لولاية الوادي 

15- رشيد بوقارة أمينا عاما لولاية خنشلة

16 -معمر مرين أمينا عاما لولاية عبين تيموشنت 

17 أبوب بكر بوريش أمينا عاما لولاية غليزان .

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج