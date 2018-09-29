رئـيس الجمهـوريـة يجـري حـركة في سلك الأمناء العامـين للـولايات

أجرى رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الأمناء العامين للولايات، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية .

وذكر المصدر أن هذه الحركة تأتي تبعا للحركة في سلك الولاة.

وبهذا تم تعيين كأمناء عامين للولايات كل من:

1-سليمان دابو ، أمينا عاما لولاية بجاية

2-كمال الدين كربوش ، أمينا عاما لولاية البليدة

3- رشيد بن خزناجي ، أمينا عاما لولاية تمنراست

4- عيسى عروة ، أمينا عاما لولاية تلمسان

5- بدر الدين أوراو ، أمينا عاما لولاية تيارت

6- محمد عبدو زاوي أمينا عاما لولاية سعيدة

7- الغالي عبد القادر بلحزاجي أمينا عاما لولاية عنابة

8- سعيد أخروف أمينا عاما لولاية قسنطينة

9- العمري بوحيط ، أمينا عاما لولاية مستغانم

10 - عبد الكريم بطيوي أمينا عاما لولاية المسلية

11 - عبد الوهاب مولاي أمينا عاما لولاية البيض

12- فضيل ضويفي أمينا عاما لولاية اليزي

13 - محفوظ بن فليس أمينا عاما لولاية الطارف

14-ايدير مدباب أمينا عاما لولاية الوادي

15- رشيد بوقارة أمينا عاما لولاية خنشلة

16 -معمر مرين أمينا عاما لولاية عبين تيموشنت

17 أبوب بكر بوريش أمينا عاما لولاية غليزان .

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج