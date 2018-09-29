الرابطة الأولى - الجولة الثامنة : اتحاد الجزائر ينفرد بالوصافة وشباب بلوزداد يواصل الغرق

انفرد اتحاد الجزائر بمركز الوصافة إثر تغلبه على نادي بارادو (3-1)، بينما عمقت مولودية وهران جراح شباب بلوزداد (1-0)، ما دفع بشريف الوزاني لتقديم استقالته من تدريب الفريق، كما عادت شبيبة الساورة بفوز هام من ميدان مولودية بجاية (1-0)، عقب إجراء مباريات الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أيام الخميس، الجمعة والسبت، والمقرر أن تختتم يوم الاثنين 15 أكتوبر المقبل، بمواجهة مولودية الجزائر- شباب قسنطينة، بملعب 5 جويلية (الجزائر).

ويبدو أن تشكيلة اتحاد الجزائر استفاقت من إقصائها في ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية على يد نادي البور سعيدي المصري، حيث تفوق اليوم أشبال التقني الفرنسي تيري فروجي بالثقيل أمام مضيفهم نادي بارادو (3-1)، وسجل للاتحاد كل من ايبارا (د 19)، شريفي (د 59) وبن غيث (د 61)، بينما قلص مزياني لبارادو (د 48). وعلى ضوء هذه النتيجة ارتقى أبناء"سوسطارة"إلى مركز الوصافة بمفردهم (15 ن) وبناقص مقابلتين، في حين تعرض شبان بارادو لهزيمتهم الثانية على التوالي، رمت بهم إلى الصف التاسع (9 ن).

وعادت شبيبة الساورة بالزاد كاملا من ميدان مولودية بجاية (1-0)،بفضل هدف مهاجمها مصطفى جاليط (د 48)، ما يسمح لأبناء بشار للصعود نحو المركز السابع (10 ن)، بينما تجمدت مولودية بجاية في المركز التاسع (9 ن).

وافترق اتحاد بلعباس مع ضيفه أهلي برج بوعريريج على وقع التعادل الأبيض(0-0)، ليبقى"العباسية" يعانون في مؤخرة الركب (5 ن) بمقابلة متأخرة، في حين يحتل"البرايجية"الصف الثامن (8 ن) بمعية ثلاثة فرق.

ويواصل شباب بلوزداد "الغرق"، إثر تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي، هذه المرة على يد ضيفه مولودية وهران (0-1)، وسجل ناجي (د 57) الهدف الوحيد في اللقاء لفائدة"الحمراوة"، بينما ضيع أصحاب الأرض ضربة جزاء، بواسطة سفيان بالغ في الربع ساعة الأولى من المباراة. وأعلن مدرب الشباب شريف الوزاني بعد نهاية المواجهة استقالته من منصبه لسوء النتائج. ويتذيل أبناء"لعقيبة"جدول ترتيب المحترف الأول برصيد (2 ن)، بالمقابل صعدت المولودية الوهرانية إلى الصف الخامس مؤقتا (11 ن) رفقة وفاق سطيف.

وخلال مقابلات أمس الجمعة، عاد نصر حسين داي بتعادل من سفريته لمواجهة أمام جمعية عين مليلة بملعب باتنة (1-1)،أشبال المدرب لخضر عجالي كانوا سباقين للتهديف في الدقيقة (18) عبر كانغو (د 18)، ليهدر بن شعيرة فرصة تعميق الفارق من ضربة جزاء (د 27)، إثر تصدي حارس النصرية مرباح لتسديدته. وهو ما سمح لأشبال بلال دزيري من تعديل الكفة عبر المهاجم المخضرم أحمد قاسمي (د 42) من ضربة مقصية جميلة. وبهذا تتواجد النصرية في المركز الثالث بمفردها (13 ن)، بينما تتمركز الجمعية في المرتبة السابعة (10 ن).

كما افترق أولمبي المدية وضيفه دفاع تاجنانت على نتيجة التعادل الإيجابي(1-1)، حيث افتتح أصحاب الأرض بوابة التهديف عند الدقيقة (39)، بواسطة مطراني، قبل أن يعدل بن ساحة، لتاجنانت قبل فترة الراحة (د 45+2). ويتقاسم الفريقان المرتبة الـ 11 (8 ن)، رفقة المولودية العاصمية.

كما عززت شبيبة القبائل مركزها في الطليعة، يوم الخميس الفارط، بفوزها على مضيفها وفاق سطيف بنتيجة (1-0)، مساء اليوم الخميس بملعب 8 ماي 45 بسطيف في مباراة مقدمة عن الجولة الثامنة، بواسطة هدف بن يوسف (د 76). وبفضل هذا الفوز تحافظ الشبيبة على الصدارة ب18 نقطة، في حين يبقى الوفاق في الصف الخامس ب11 نقطة منقوصا من مقابلة.

النتائج الجزئية والترتيب:

الخميس 27 سبتمبر:

وفاق سطيف - شبيبة القبائل 0 - 1

الجمعة 28 سبتمبر :

أولمبي المدية - دفاع تاجنانت 1 - 1

جمعية عين مليلة - نصر حسين داي 1 - 1

السبت 29 سبتمبر:

شباب بلوزداد - مولودية وهران 0 - 1

مولوية بجاية - شبيبة الساورة 0 - 1

نادي بارادو - اتحاد الجزائر 1 - 3

اتحاد بلعباس - أهلي برج بوعريريج 0 - 0

الاثنين 15 أكتوبر:

-- الجزائر (ملعب 5 جويلية): مولودية الجزائر - شباب قسنطينة 00ر19سا

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة القبائل 18 8

2. اتحاد الجزائر 15 6

3. نصر حسين داي 13 8

4. شباب قسنطينة 12 7

5. وفاق سطيف 11 7

مولودية وهران 11 8

7. جمعية عين مليلة 10 8

شبيبة الساورة 10 8

9. مولودية بجاية 9 7

نادي بارادو 9 8

11. مولودية الجزائر 8 7

أولمبي المدية 8 7

دفاع تاجنانت 8 8

أ. برج بوعريريج 8 8

15. اتحاد بلعباس 5 7

16. شباب بلوزداد 2 8

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) وخصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج