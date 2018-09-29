رائد القبة وإتحاد الحراش يتعادلان وإتحاد بسكرة يضيع الوصافة

أهدر اتحاد بسكرة فرصة الانفراد بمركز الوصافة، عندما اكتفى بنتيجة التعادل بعقر دياره مع مولودية سعيدة (1-1)، في حين انتهى صدام أصحاب مؤخرة الترتيب بين رائد القبة واتحاد الحراش بالتعادل (0-0)، بمناسبة تجديد العهد مع الداربي العاصمي، الذي ترك الأمور على حالها في أسفل الجدول، في ختام مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم،التي لعبت يومي الجمعة والسبت.

ولم يف الداربي العاصمي بين المدرستين العريقتين، رائد القبة وضيفه اتحاد الحراش، حيث انتهى كما بدأ بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، وعجز كلا الفريقين عن تحقيق أول انتصار لهذا الموسم، لاسيما الرائد الذي لم يستفد من أفضلية الأرض ودعم الجمهور، بالتالي يستقر"القباوية"في المركز الـ 14 بمجموع 5 نقاط فقط، فوق"الحراشية"الذين يتقاسمون المركز الأخير مع اتحاد البليدة (4 ن).

من جانبه، ضيع اتحاد بسكرة فرصة الانقضاض بمفرده على مركز الوصافة، بعدما كان متقدما في النتيجة على ضيفه مولودية سعيدة، منذ الدقيقة السابعة بواسطة كباري، غير أن حميدي حرم أصحاب الأرض من النقاط الثلاث، بتعديله النتيجة في أنفاس اللقاء الأخيرة (د 89) لصالح"السعيدية". وبالتالي اكتفى اتحاد بسكرة بالمركز الثالث( 13 ن) مناصفة مع ترجي مستغانم، كما تسلقت المولودية السعيدية إلى الصف الثامن (11 ن) بمعية نجم مقرة.

وحقق أمل بوسعادة الأهم، عندما أطاح داخل الديار بشبيبة سكيكدة (1-0)، بفضل هدف القرنازي عند الدقيقة (23)، ليرتقي البوسعادية إلى المركز الخامس (12 ن)، في حين تقهقر"السكيكدية"إلى المرتبة الـ 12 (8 ن).

وخلال مقابلات أمس الجمعة، تعثر المتصدر أولمبي الشلف بميدانه أمام شبيبة بجاية (1-1)، حيث سجل الزوار منذ الدقيقة (42) عبر باهي، وحافظوا على تقدمهم في النتيجة إلى غاية الدقيقة (85)، حينما تمكن قدور شريف من تعديل الكفة لـ"الشلفاوة"وإنقاذهم من الهزيمة. وبهذا يبقى الأولمبي في الطليعة (18 ن) بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه وداد تلمسان، بينما تبقى الشبيبة في المركز الـ 12 (8 ن).

وضيع وداد تلمسان فرصة اللحاق بالمتصدر، عندما اكتفى هو كذلك بالتعادل أمام ضيفه سريع غليزان (0-0)، في داربي الغرب الجزائري، ليبقى أشبال فؤاد بوعلي في مركز الوصافة (15 ن)، في حين يتواجد السريع في المركز الـ 11 (9 ن).

من جانبه، حقق الصاعد الجديد، نجم مقرة، أحسن عملية بانتصاره خارج الديار على اتحاد البليدة الجريح (2-0)، وسجل للزوار كل من بوخاري (د 50) وبولعنصر (د 89)، وبالتالي يرتقي النجم إلى الصف الثامن (11 ن)، بالمقابل تتواصل معاناة أبناء"مدينة الورود"في المركز ما قبل الأخير (4 ن).

كما تفوقت جمعية وهران على حساب مولودية العلمة (2-1)، بفضل ثنائية بن طيبة(د 32)، برملة (د 53)، في حين قلص كفي (د 90+3) لتشكيلة "العلمية"، وعلى ضوء هذه النتيجة تحتل الجمعية المركز العاشر (10 ن)، أما المولودية فتراجعت نحو المركز الخامس (12 ن).

وأحرز اتحاد عنابة فوزه الثالث لهذا الموسم، عندما أطاح بضيفه ترجي مستغانم (1-0)، في مواجهة الصاعدان الجدد. وسجل زياني (د 35) الهدف الوحيد في اللقاء لفائدة أبناء"بونة"، الذين صعدوا إلى الصف الخامس (12 ن)،خلف الترجي المتواجد في الصف الثالث (13 ن)، مناصفة مع بسكرة.

النتائج الكاملة والترتيب:

الجمعة 28 سبتمبر:

اتحاد البليدة - نجم مقرة 0 - 2

جمعية وهران - مولودية العلمة 2 - 1

اتحاد عنابة - ترجي مستغانم 1 - 0

أولمبي الشلف - شبيبة بجاية 1 - 1

وداد تلمسان - سريع غليزان 0 - 0

السبت 29 سبتمبر:

رائد القبة - اتحاد الحراش 0 - 0

أمل بوسعادة - شبيبة سكيكدة 1 - 0

اتحاد بسكرة - مولودية سعيدة 1 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 18 8

2. وداد تلمسان 15 8

3. ترجي مستغانم 13 8

--. اتحاد بسكرة 13 8

5. مولودية العلمة 12 8

اتحاد عنابة 12 8

أمل بوسعادة 12 8

8. نجم مقرة 11 8

مولودية سعيدة 11 8

10. جمعية وهران 10 8

11. سريع غليزان 9 8

12. شبيبة سكيكدة 8 8

شبيبة بجاية 8 8

14. رائد القبة 5 8

15. اتحاد البليدة 4 8

اتحاد الحراش 4 8.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج