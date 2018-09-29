هلاك 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح في حادث مرور بتلمسان

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب آخر بجروح في حادث مرور ببلدية بني وارسوس (ولاية تلمسان)،حسبما علم هذا السبت لدى مديرية الحماية المدنية.

وذكرت المكلفة بالإعلام النقيب جميلة عبودي أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة بالطريق الوطني رقم 98 ببلدية بني وارسوس بمنطقة"بوكيو"إثر انحراف وانقلاب مركبة واصطدامها بشجرة.

وأضافت أن الضحايا من عائلة واحدة ، حيث هلك سائق المركبة (39سنة) وامرأتان تتراوح أعمارهما ما بين 30 و 35 سنة في مكان الحادث فيما أصيبت امرأة (38سنة) بجروح.

وتم نقل الجريحة إلى مستشفى الرمشي وكذا جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى من طرف أعوان الحماية المدنية ، كما أشير إليه.

هلاك شخصين وجرح ثلاثة آخرين في حادث مرور بالجلفة

وفي السياق نفسه لقي شخصان حتفهما فيما جرح ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء السبت بالجلفة،حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وإستنادا لذات المصدر فقد تمثل هذا الحادث الذي وقع بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الوطني رقم ( 40) في شطره الرابط بين مدينتي سيدي لعجال وحاسي فدول في إصطدام سيارة نفعية بشاحنة ذات مقطورة .

وقد أودى هذا الحادث إلى مصرع شخصين عمرهما على التوالي ( 13 و34 سنة)، في حين أصيب ثلاثة آخرون-- تتراوح أعمارهم (15و75عاما)-- بجروح متفاوتة الخطورة إستدعت تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ليتم تحويلهم بعد ذلك مباشرة لمستشفى حاسي فدول.

ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.

المصدر :الإذاعة الجزائرية / واج