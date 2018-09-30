محمد عزوق للإذاعة : مرسوم استغلال العقارات الوقفية يشكل منعطفا مفصليا في حركة الأوقاف بالجزائر

أكد محمد عزوق مدير الدراسات بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف أن المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا و الخاص بكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجار مشاريع استثمارية يشكل منعطفا مفصليا في حركة الأوقاف بالجزائر لأنه سيساهم في دعم الخزينة العمومية و تخفيف العبئ عليها .

وقال محمد عزوق في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى هذا الأحد إن هذا المرسوم الذي يتعلق بتسيير الأملاك العقارية الوقفية العامرة المبنية و غير المبنية لكنها قابلة للبناء و يستثني الأراضي الفلاحية سيساهم في بعث مشاريع استثمارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة و تتلائم و الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية لكل ولاية ، كما سيمنح الفرصة للشباب المتكون من أجل ترجمة أفكاره الابداعية على أرض الواقع .

وعن كيفية تمكين الخواص من الإستثمار أفاد المتدخل بأنه سيكون عبر التسيير اللامركزي ، فبعد الإعلان عن الصفقة يتقدم المعنيون بالأمر لإيداع ملفاتهم ليتم لاحقا التوقيع على عقد استغلال العقار مع المستثمرالفائز بالصفقة الوقفية ،فيما تستخدم صيغة استثناية ثانية تتعلق بإبرام عقد عن طريق التراضي في بعض الحالات المتعلقة بإنجاز مشاريع ذات المنفعة العامة .

وأضاف المتدخل بأن عملية إحصاء و جرد الأملاك الوقفية متواصلة مشيرا إلى تمكن الوزارة من استرجاع العديد من العقارات الوقفية سيما بالمدن الكبرى لحد الآن.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة