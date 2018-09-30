ارتفاع عدد ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832 شخصًا

ارتفع، عدد ضحايا زلزال الذي انجر عنه أمواج المد العاتية (تسونامي) التي ربت جزيرة سولاويسي في اندونيسيا إلى 832 شخصا لحد هذا الأحد.

وأوضح المتحدث، باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو، في مؤتمر صحفي، أن تقارير تفيد بأن كثيرين محاصرون تحت أنقاض مبان انهارت بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات والذي هز البلاد وأثار أمواج المد العاتية التي وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.

وأشار نفس المصدر، إلى أن جميع حالات الوفاة سجلت حتى الآن في مدينة "بالو" البالغ عدد سكانها 350 ألفا والتي اجتاحتها أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 1,5 متر.

وضرب الزلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريشتر، يوم الجمعة، جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وتبعته أمواج مد عالية تسونامي.

واستمرت الهزات الارتدادية القوية في مدينة بالو يوم أمس السبت، واجتاحت الأمواج أجزاء واسعة من المدينة السياحية.

وتقع إندونيسيا في منطقة "خط النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل، وكانت سلسلة من الزلازل وقعت في شهري جويلية وأوت الماضيين أسفرت عن مقتل ما يقرب من 500 شخص في جزيرة "لومبوك" الإندونيسية السياحية، على بعد مئات الكيلومترات جنوب غرب جزيرة "سولاويسي".