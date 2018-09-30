التضخم يصل إلى 8ر4 % إلى غاية أوت 2018

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 8ر4 في المائة إلى غاية شهرأوت 2018، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية أوت 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من سبتمبر 2017 إلى غاية شهر أوت 2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين سبتمبر2016 إلى أوت 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، أي تطور مؤشر شهر أوت 2018 مقارنة بشهر جويلية 2018 فقد ارتفع بـ 0,5 بالمائة.

و بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 0,6 بالمائة في شهر أوت المنصرم مقارنة بشهر جويلية 2018.

و نجم هذا التغيير عن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 1,2 بالمائة، حيث عرفت بعض المنتجات الفلاحية ارتفاعا خاصة الفواكه (+19 بالمائة) و البيض (+ 17,9 بالمائة) و اللحوم الحمراء (+ 1,5 بالمائة)، و بالمقابل تم تسجيل تراجع في أسعار مواد أخرى منها لحم الدواجن (-5,9 بالمائة) و الخضر (-3,5 بالمائة).

أما أسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت بدورها شبه استقرار، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

و فيما يخص فئات السلع الأخرى، عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 0,4 بالمائة، كما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا طفيف قدرت بنسبة 0,2 بالمائة .

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الأثاث و لوازم التأثيث ارتفاعا قدر بـ 1,3 بالمائة، و بدورها أسعار مجموعة "تربية و الثقافة و الترفيه" سجلت ارتفاعا بلغ 2,6 بالمائة.

و عرفت مجموعة "الصحة و النظافة الجسدية" أيضا ارتفاعا بنسبة 0,6 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصاء الذي أضاف أن باقي مجموعات المنتجات الأخرى تميزت سوى بتغيير طفيف أو باستقرار في الأسعار خلال شهر أوت المنصرم مقارنة بشهر جويلية 2018.

ويذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم تقدر بـ 5ر5 بالمائة.

المصدر: واج