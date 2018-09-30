أحمد أحمد: إفريقيا تدعم إنفانتينو لفترة ثانية في رئاسة الفيفا

أكد أحمد أحمد, رئيس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف), هذا الأحد, أن هيئته ستدعم جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) عندما يخوض الانتخابات العام المقبل من أجل فترة جديدة في منصبه.

ودعم الاتحاد الافريقي للعبة بشكل رسمي ترشيح إنفانتينو خلال اجتماع الجمعية العامة في مصر الأحد من خلال رسائل مساندة من الهيئة القارية وكذا من أعضاء في الاتحادية.

وأعلن إنفانتينو في يونيو الماضي أنه يعتزم الترشح لفترة جديدة عند إجراء الانتخابات في باريس في يونيو 2019, وقال إنفانتينو خلال اجتماع بموسكو (روسيا) قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم "أريد أربعة أعوام أخرى لأنني أؤمن بما أفعله وبما يمكنني تقديمه للفيفا ولكرة القدم".

ولم يعلن أي مترشح آخر حتى الآن رغبته في منافسة إنفانتينو.