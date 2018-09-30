" إنشاء أزيد من مليون مؤسسة و2 مليون منصب شغل و1512 سوق مغطاة منذ 1999"

كشفت أرقام رسمية عن إنشاء أزيد من مليون مؤسسة وفرت أكثر من مليوني منصب شغل منذ عام 1999، و 1512 سوق مغطاة خلال الفترة ذاتها بعد تنظيم الممارسة التجارية بالجزائر.

وخلال حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 13 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أكد رئيس قسم جاذبية الإستثمار بوزارة الصناعة والمناجم عبدالله تلايلية أن بعث الإقتصاد الوطني بعد سنة 1999 اعتمد بشكل كبير على قطاع الصناعة من خلال توفير العقار الصناعي وتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، مشيرا إلى أن الدولة وفرت أكثر من 20 ألف هكتار أضيف إليها مؤخرا 12 ألف هكتار تغطيها 50 منطقة صناعية.

وشدد على أن هذه الجهود مكنت من إنشاء أكثر من مليون مؤسسة تساهم اليوم في تشغيل أزيد من مليوني شخص.

وبشأن الاستثمار بالقطاع الصناعي، أكد المتحدث تسجيل إقبال كبير على الاستثمار لتميز مناخ الاستثمار الذي أصبح ملائما وجذابا وذا مصداقية الأمر الذي مشيرا إلى أنه تم تسجيل في الأونة الأخيرة أكثر من 715 مشروع ضمنه مستثمر أجنبي.

من جانبه أكد نائب مدير متابعة تموين السوق بوزارة التجارة أحمد مقراني أنه بفضل مخطط محكم وغلاف مالي تجاوز 22 مليار دينار تم تنظيم السوق الوطنية التي كانت تشهد حالة من الفوضى أثرت على الممارسة التجارية خلال الفترة التي سبقت 1999، وذلك من خلال إنجاز 798 سوق مغطاة وجوارية في سنة 2000 قبل أن يرتفع العدد إلى 1512 سوق مغطاة في 2018 والقضاء نهائيا على حوالي 1500 سوق فوضوي