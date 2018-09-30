قايد صالح يحل بورقلة للإشراف على تنفيذ تمارين "عاصفة 2018"

شرع نائب وزير الدفاع الوطنيي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح الاحد ،في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، سيشرف خلالها على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية "عاصفة 2018".

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح "شرع هذا اليوم 30 سبتمبر 2018، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حيث سيشرف ابتداء من الاثنين على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية -عاصفة 2018- على مستوى القطاع العملياتي جنوب-شرق جانات، والقطاع العملياتي شمال- شرق إن أمناس".

وأضاف البيان أن "بداية الزيارة كانت من القطاع العملياتي جنوب-شرق جانات ، إذ وبعد مراسم الاستقبال، استمع الفريق قايد صالح إلى عرض قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء حسان علايمية الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، فضلا عن عرض قائد القطاع العملياتي جنوب-شرق جانات وعروض مختلف السلاسل القيادية".

وفي هذا الشأن "أسدى الفريق قايد صالح جملة من التوجيهات ذات الطابع العملياتي , مؤكدا أمام قيادة وأركان وإطارات الناحية، أن هذه الزيارة تكتسي أهميتها الخاصة لأنها تتزامن مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2018/2019 التي ستحمل في طياتها دون شك مكاسب تطويرية وتحضيرية نوعية تضفي على مجهود الجيش الوطني الشعبي بصمة جديدة أخرى من بصمات تعزيز قدرات قواتنا المسلحة".

كما أكد بالمناسبة "حرصه الشديد على حضور وتقييم مثل هذه التمارين البيانية والاختبارية بالذخيرة الحية، التي تجرى على مستوى كافة النواحي العسكرية".

وخلص البيان الى أن هذه التمارين "تعد معيارا حقيقيا لتقييم مستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي, كما تعتبر علامة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري, الذي أضحى يتميز به المسار التطويري للجيش الوطني الشعبي"

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج