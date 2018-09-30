الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: بإمكان المواطنين إخطار الهيئة كتابيا بكل المخالفات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هذا الأحد انه بإمكان المواطنين والمواطنات إخطار الهيئة كتابيا بكل المخالفات المتعلقة بعملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية المقررة من 1 إلى 31 أكتوبر 2018 .

وأوضح رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال في تسجيل للقناة الاولى الإذاعية بأنه عملا بأحكام المادة 194 من الدستور، وفي إطار ممارسة اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة للمراقبة الانتخابية لصلاحياتها المتعلقة بالإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، وفق أحكام المادة 12 من القانون العضوي رقم 16-11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأوضح دربال بأن المواطنات والمواطنين، و خلال فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية المقرر إجراؤها في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 1 أكتوبر 2018 إلى غاية يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 ، يمكنهم، علاوة على طرق الاعتراض والطعن المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، إخطار الهيئة العليا كتابيا بكل المخالفات المتعلقة بهذه العملية والمنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على العنوان الآتي:

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 08 شارع الدكتور الشريف سعدان، الجزائر الوسطى 16000 الجزائر".

أو عبر أرقام الفاكس التالية:

49-14-78-021

53-14-78-021

74-14-78-021

43-14-78-021

أو عبر البريد الإلكتروني:revision2018@hiise.dz.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج